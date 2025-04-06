Польша подняла боевую авиацию в воздух якобы из-за активности РФ на Украине

Польша и её союзники подняли в небо над польской территорией свои боевые самолёты якобы из-за «активности России на Украине», сообщило оперативное командование Вооружённых сил Польши на своей странице в социальной сети Х*.
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