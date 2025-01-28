Пулемёт РПЛ-7. Перекалибровка в действии

На оружейной выставке в Абу-Даби концерн «Калашников» представит 7,62-мм пулемёт РПЛ-7 В Конструкторско-технологическом центре Калашникова разрабатывается концепция нового ручного пулемета с ленточным питанием, первоначально предусматривая несколько моделей, способных вмещать пулеметные боеприпасы различных калибров.
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