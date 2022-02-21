Путин связал распад Советского Союза с ошибочными действиями КПСС

Ответственность за распад Советского союза полностью лежит на КПСС. Именно партия принимала ошибочные действия, которые привели к такому результату, заявил российский президент Владимир Путин в ходе своего обращения по поводу ситуации в ЛДНР.
Ответственность за распад Советского союза полностью лежит на КПСС. Именно партия принимала ошибочные действия, которые привели к такому результату, заявил российский президент Владимир Путин в ходе своего обращения по поводу ситуации в ЛДНР.
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