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Путин связал распад Советского Союза с ошибочными действиями КПСС

Путин связал распад Советского Союза с ошибочными действиями КПСС

Ответственность за распад Советского союза полностью лежит на КПСС. Именно партия принимала ошибочные действия, которые привели к такому результату, заявил российский президент Владимир Путин в ходе своего обращения по поводу ситуации в ЛДНР.

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