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Котканиеми сделал дубль за 2:23 во 2-м матче с «Нью-Джерси» – 3-й результат в истории «Каролины» в плей-офф

Котканиеми сделал дубль за 2:23 во 2-м матче с «Нью-Джерси» – 3-й результат в истории «Каролины» в плей-офф

Вторая шайба финского форварда «Харрикейнс» стала победной в матче второго раунда Кубка Стэнли против «Девилс» (6:1, 2:0).

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