Глава МВД Вулин: Сербия и Россия будут развивать сотрудничество по борьбе с терроризмом

БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Сербия и Россия будут развивать сотрудничество по борьбе с терроризмом, наркоторговлей и оргпреступностью, заявил в интервью РИА Новости глава сербского МВД Александр Вулин.
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