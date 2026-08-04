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ФСБ: в Крыму задержан по заданию СБУ организовавший изготовление и сборку БПЛА

ФСБ: в Крыму задержан по заданию СБУ организовавший изготовление и сборку БПЛА

В Крыму задержан житель Красноперекопска, уроженец Херсонской области 1993 года рождения, который по заданию СБУ организовал изготовление с помощью 3D-принтеров отдельных составляющих элементов и сборку беспилотников, в том числе способных автоматически сбрасывать боеприпасы, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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