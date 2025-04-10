Фестиваль «От Винта!» напомнит о создателях техники военных лет

Новости внутренней и внешней политики в России

Москва, 10 апреля 2025 года, — Международный фестиваль молодежного научно-технического творчества «От Винта!» (действует под эгидой Минпромторга России) объявляет о старте цикла мероприятий международного исторического проекта «Инженеры Победы», приуроченных к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и 20-летию фестиваля.