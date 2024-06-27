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Царьград

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Учёные выявили черты характера супругов, тяготеющих к измене

Учёные выявили черты характера супругов, тяготеющих к измене

В результате исследования ученые пришли к выводу, что чаще всего “ходят налево” люди слабо организованные, не имеющие определённых целей в жизни.

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