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Царьград

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В Ростовской области водитель легковушки погиб при столкновении со скорой помощью

В Ростовской области водитель легковушки погиб при столкновении со скорой помощью

Мужчина не рассчитал сил при обгоне.В Ростовской области на трассе произошло смертельное ДТП - столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи.

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