В Краснодаре с 26 октября по 7 ноября более 50 отделений банков и ряд магазинов будут бесплатно обменивать мелочь на купюры или зачислять средства на счёт в рамках акции Центробанка.
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