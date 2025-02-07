Дело о теракте в «Крокусе» в ближайшие дни поступит в суд для рассмотрения

Дело о теракте в «Крокус Сити Холле» в ближайшие дни поступит в суд для рассмотрения по существу. Заниматься им будет 2-й Западный окружной военный суд в Москве, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
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