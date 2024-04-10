Прокурор: «Преувеличенное обсуждение коррупционной темы отпугивает инвесторов от Молдовы»

Октавиан Якимовский, заместитель руководителя Антикоррупционной прокуратуры (АП), обращает внимание на пагубные последствия преувеличенной «рекламы» уровня коррупции в судебной системе и прокуратуре в публичном пространстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии