РИА: войска РФ ударили по расположению французских наемников в Славянске

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что российские войска ударили по расположению Вооруженных сил Украины в подконтрольном им городе Славянск, где могли находиться французские наемники.
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