В Госдуму внесут законопроект о выплате за многолетние браки

С инициативой выступила партия ЛДПР Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается материально поощрять супружеские пары, которые состоят в официальном браке не менее 30 лет, документ оказался в распоряжении РИА Новости.