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Спички - не игрушка

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Во благо нашего миролюбивого народа

Во благо нашего миролюбивого народа

Добрый день, дорогие друзья, мы тут подумали, что если всё-таки в следующие лет десять-двадцать ещё какой-нибудь сосед, ближний или не очень, слетит с катушек, решит вооружиться и полезть с нами бутылку – то надо всё делать иначе.

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