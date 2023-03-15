Пробить «натовский коридор» и поглотить Карабах — политолог о целях Баку

Баку работает сразу по всем направлениям, и в сторону Зангезурского коридора, и в сторону поглощения Нагорного Карабаха, заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока политолог Семен Багдасаров 14 марта в интервью газете «Голос Армении».