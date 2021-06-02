Андрей Малахов, Гоша Куценко, Игорь Крутой и Алена Бабенко посетили гала-вечер, объединяющий благотворительные фонды

В только что открывшемся видовом ресторане «Трамплин» на Воробьевых горах прошел гала-вечер, объединивший несколько российских благотворительных фондов: «Миссия», «Созидание», «Дети Марии», фонды Гоши Куценко и Яны Поплавской и другие.
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