Андрей Малахов, Гоша Куценко, Игорь Крутой и Алена Бабенко посетили гала-вечер, объединяющий благотворительные фонды

В только что открывшемся видовом ресторане «Трамплин» на Воробьевых горах прошел гала-вечер, объединивший несколько российских благотворительных фондов: «Миссия», «Созидание», «Дети Марии», фонды Гоши Куценко и Яны Поплавской и другие.