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"Мой прекрасный бойфренд". Элизабет Хёрли поздравила с 65-летием своего возлюбленного, отца Майли Сайрус

"Мой прекрасный бойфренд". Элизабет Хёрли поздравила с 65-летием своего возлюбленного, отца Майли Сайрус

25 августа кантри-певцу и отцу Майли Сайрус Билли Рэю Сайрусу исполнилось 65 лет. Его возлюбленная, 61-летняя актриса и фотомодель Элизабет Хёрли, по такому случаю выложила в инстаграме* их совместные фото, а также поздравила избранника.

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