Шойгу проверил ход модернизации баз НИИ Минобороны в Подмосковье

В ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов МО, находящихся в Подмосковье, пишет РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.
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