Кипрская бригада арбитров будет работать на ответном матче «Кайрата» и «Кишварды»

Кипрская бригада арбитров будет работать на ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Кайратом» и «Кишвардой».
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