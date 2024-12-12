Марочко: ВСУ перебросили западные РЭР на Купянское и Краснолиманское направления

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные перебросили западные комплексы радиоэлектронной разведки (РЭР) перебросили на Купянское и Краснолиманское направления.
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