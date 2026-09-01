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Регионы России

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Трамп прокомментировал визит главы Минфина России в США и обсуждение на саммите G20

Трамп прокомментировал визит главы Минфина России в США и обсуждение на саммите G20

Президент США Дональд Трамп высказался о приглашении России на заседание глав Минфинов и управляющих центральных банков стран G20, которое проходит в Эшвилле, Северная Каролина.

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