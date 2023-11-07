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Насущная задача для Министерства спорта РФ

Насущная задача для Министерства спорта РФ

Квадратура круга А вот нашим спортивным чиновникам (напомню, у нас целое министерство спорта) нужно не заниматься гаданием «пустят нас на олимпиаду или нет?», а ездить по странам Азии и Африки, призывать оказать давление на МОК с целью не пустить на олимпиаду израильских спортсменов.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Надо проводить свои игры БРИКС и насрать на фашиста Баха с его пиндосовскими хозяевами и МОК....
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