В Перми полицейские и общественники обсудили со студентами вопросы противодействия экстремистским направлениям в молодежной среде

В рамках Всероссийской акции «Нет ненависти и вражде» сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю и представители Общественного совета при региональном Главке посетили Пермский химико-технологический техникум.
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