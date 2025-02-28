Исследование: 64% петербуржцев считают кредиты долговой ямой

Лишь малая часть опрошенных называют их полезным финансовым инструментом Более половины петербуржцев – 64% считают кредиты прямой дорогой в долговую яму, лишь малая часть из жителей культурной столицы придерживаются мнения, что это полезный финансовый инструмент.
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