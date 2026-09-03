«Тонкая настройка»: Путин определил три задачи для Дальнего Востока

«Сегодня можно уверенно сказать: прочный фундамент для опережающего роста Дальнего Востока создан. Существенно выросли его ресурсные, промышленные, логистические возможности», — подчеркнул президент Владимир Путин, выступая 3 сентября с программным докладом на пленарном заседании XI Восточного экономического форума во Владивостоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- КНДР запустила ги...
- АС Новый удар нанесе...
- Новый удар нанесе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым