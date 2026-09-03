«Тонкая настройка»: Путин определил три задачи для Дальнего Востока

«Сегодня можно уверенно сказать: прочный фундамент для опережающего роста Дальнего Востока создан. Существенно выросли его ресурсные, промышленные, логистические возможности», — подчеркнул президент Владимир Путин, выступая 3 сентября с программным докладом на пленарном заседании XI Восточного экономического форума во Владивостоке.