Отчёт о деятельности АУ ВО «Информационно-технологический центр Воронежской области» за 2024 год

Отчет о результатах деятельности АУ ВО «Информационно-технологический центр Воронежской области» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2024 год размещается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)