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Русская весна

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Не так быстро: как на самом деле нужно понимать «плач Арестовича»

Не так быстро: как на самом деле нужно понимать «плач Арестовича»

Вице-спикер Московской Городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев комментирует программный текст бывшего советника главы администрации Зеленского Алексея Арестовича, который прогнозирует, что 2024 год будет для Украины страшным.

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