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🎼 Как привить ребенку любовь к классической музыке Виолончелист, преподаватель Симферопольской детской музыкальной школы №1 имени Сергея Рахманинова Петр Михайленко рассказал, что популярная музыка может стать эффективным инструментом привлечения внимания ребенка к миру классических произведений.

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