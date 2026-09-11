🎼 Как привить ребенку любовь к классической музыке Виолончелист, преподаватель Симферопольской детской музыкальной школы №1 имени Сергея Рахманинова Петр Михайленко рассказал, что популярная музыка может стать эффективным инструментом привлечения внимания ребенка к миру классических произведений.
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