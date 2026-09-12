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Происшествия

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Сотрудники полиции обеспечили безопасность Общегородского большого крестного хода в Санкт-Петербурге

Сотрудники полиции обеспечили безопасность Общегородского большого крестного хода в Санкт-Петербурге

«Сегодня в Санкт-Петербурге прошло масштабное мероприятие общегородского праздника в честь святого благоверного князя Александра Невского - небесного покровителя Санкт-Петербурга.

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