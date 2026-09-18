Бесплатный мастер-класс «Классическая хореография» пройдёт в КЦ на Флотской

Культурный центр «Онежский» в Головинском районе 26 сентября приглашает детей от 3 до 12 лет на бесплатный мастер-класс «Классическая хореография» от ведущего творческого коллектива города Москвы «Студия балета «Жете»», руководитель – Кристина Варлыгина.