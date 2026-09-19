В Жиздринском районе обезвредили 106 взрывоопасных предметов

Обезврежены 86 мин калибра 82 мм, гранаты, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы. Обнаруженные предметы нельзя трогать, переносить или пытаться разобрать.
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