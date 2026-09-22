В России утвердили календарь выходных и праздничных дней на 2027 год

Майские разделят на два периода, а выходные 2 и 3 января перенесут на ноябрь и декабрь Правительство России определило, как будут распределены выходные и праздничные дни в 2027 году, сообщают "Вести Алтай".
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