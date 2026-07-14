ФСБ сообщила о срыве удара 35 дронов ВСУ по стратегическому предприятию в Подмосковье

ФСБ сообщила о срыве удара 35 дронов ВСУ по стратегическому предприятию в жилом секторе Подмосковья. Дроны под контролем СБУ были скрытно доставлены в ангар, арендованный рядом с предприятием, и после запуска уничтожены спецподразделением ФСБ.