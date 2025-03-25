Ожидавшему 47 лет казни японцу назначили компенсацию в $1,44 млн

Окружной суд японской префектуры Сидзуока обязал центральное правительство выплатить компенсацию в размере ¥217 млн (около $1,44 млн) 89-летнему Ивао Хакамате, который почти полвека провел в заключении, ожидая смертной казни, прежде чем был признан невиновным.
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