1400-сильный суперкар Кена Блока Hoonipigasus эффектно промчал по ледовой трассе

В 2022 году гонщик представил амбициозный проект Hoonipigasus, который создан на базе Porsche 911 командой Hoonigan Racing Division совместно со инженерами компании BBi Autosport, однако напоминает оригинальный суперкар только общими очертаниями кузова.
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