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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Терещенко об отъезде Мичкова: «СКА его отпустил, дав возможность поиграть в НХЛ. У армейцев целая куча игроков высокого уровня, тот же Демидов»

В межсезонье 19-летний форвард перешел из системы СКА в «Филадельфию». На его счету 9 (4+5) очков за 12 матчей в НХЛ.

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