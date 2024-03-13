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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» и агент Дэвиса провели встречу. Клуб предлагает 13-14 млн евро в год, защитник хочет 20

Как сообщает Bild, спортивные директора мюнхенцев Макс Эберль и Кристоф Фройнд во вторник вечером провели секретную встречу с Недалем Хузе и обсудили условия нового контракта.

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