Допускать собак на пляжи вместе с хозяевами требуют в парламенте Португалии

За исключением шести пляжей в Португалии домашние животные, под которыми обычно подразумеваются собаки, не могут вместе со своими владельцами провести приятный день, нежась на солнце, песке и бултыхаясь в море, рассказывает 23 августа портал The Mayor.
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