Трамп объявил о выпуске своего «мемкоина»

После объявления о выпуске капитализация токена взлетела до 2,6 млрд долларов.Pr Scr gettrumpmemes.comИзбранный президент США Дональд Трамп сообщил о выпуске на блокчейне Solana своей шуточной криптовалюты, получившей название $TRUMP.
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