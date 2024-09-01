Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Олег Газманов высказался об уехавших артистах и удивил формами атлета

Олег Газманов высказался об уехавших артистах и удивил формами атлета

Олег Газманов с женой Мариной Владимир ВЕЛЕНГУРИН На долгожданной юбилейной «Новой волне» (в этом году музыкальному конкурсу исполнилось 20 лет) в Сочи 73-летний Олег Газманов удивлял не только песнями, но и роскошной спортивной формой.

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