Олег Газманов высказался об уехавших артистах и удивил формами атлета

Олег Газманов с женой Мариной Владимир ВЕЛЕНГУРИН На долгожданной юбилейной «Новой волне» (в этом году музыкальному конкурсу исполнилось 20 лет) в Сочи 73-летний Олег Газманов удивлял не только песнями, но и роскошной спортивной формой.
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