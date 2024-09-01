Олег Газманов высказался об уехавших артистах и удивил формами атлета

Олег Газманов с женой Мариной Владимир ВЕЛЕНГУРИН На долгожданной юбилейной «Новой волне» (в этом году музыкальному конкурсу исполнилось 20 лет) в Сочи 73-летний Олег Газманов удивлял не только песнями, но и роскошной спортивной формой.