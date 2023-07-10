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Чёрный минималистский дом на лесной поляне в Канаде

Чёрный минималистский дом на лесной поляне в Канаде

Городская семья хотела, чтобы современный дом укрепил их связь с природой, как внутри, так и снаружи, и в то же время служил бы умиротворяющим убежищем, позволяющим членам семьи воссоединиться друг с другом, а также насладиться моментами уединения.

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