Певица Алсу призналась, что думает о новом браке и рождении еще одного ребенка. По словам артистки, после развода она не перестала верить в любовь.
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