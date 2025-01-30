По нацпроекту "Семья" планируют капитально отремонтировать 16 тамбовских детсадов

С 1 января 2025 года в России стартовал новый национальный проект. Как сообщило 29 января в соцсетях министерство образования и науки Тамбовской области, по этому нацпроекту в регионе планируется капитальный ремонт 16 детских садов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии