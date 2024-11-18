Житель Мурманской области сходил с друзьями в петербургский бар и не выжил

Житель Мурманской области не пережил похода с друзьями в бар в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru. По данным канала, жертвой оказался 36-летний мужчина, который приехал из родного региона в Ленобласть, чтобы отметить день рождения жены друга.
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