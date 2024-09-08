Ростехнадзор выявил сотни нарушений при подготовке к отопительному периоду во всех округах Омска. Например, выяснилось, что на трубопроводах отсутствует тепловая изоляция.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ростехнадзор выявил сотни нарушений при подготовке к отопительному периоду во всех округах Омска. Например, выяснилось, что на трубопроводах отсутствует тепловая изоляция.