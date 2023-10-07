Сергей Михеев: Почему таким людям так долго доверяли?

Мы доверяли? Нет, им доверял президент и правительство, а значит ответственность на них. только вряд ли они её примут.

Сергей Вотинцев

Надо не только доверять, но и проверять. И проверять не там, куда поведут и где приготовят, но и там, где нас не ждали. Но у нас так не принято, уже несколько десятилетий. Поэтому и ох, да ах.