Спутник
ГлавноеЭксклюзив Все новостиПолитикаЭкономикаОбществоКультураПрогресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спутник

486 407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Комарова
    У моей сестры была пенсия 132 рубля, она работала в Воронеже на заводе, выпускавшем телевизоры "Рекорд", цветные.Кургинян: Россия ...
  • Galina Dorotyuk
    12 рублей добавляли за стаж. У мамы моего мужа -учительницы- была пенсия 132 рубля, то есть 120 +12Кургинян: Россия ...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Не люблю Кедми за его хамское поведение в эфирах, где он с умным видом поучает нас, глупых. Так вот, дорогой Яков (бы...Яков Кедми: Напад...

Сергей Михеев: Почему таким людям так долго доверяли?

Сергей Михеев: Почему таким людям так долго доверяли?

Компания «Роснано» заявила, что не может исполнять обязательства перед кредиторами за счет собственных средств - собственные средства закончились.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Смирнов
Мы доверяли? Нет, им доверял президент и правительство, а значит ответственность на них. только вряд ли они её примут.
Ответить
2 час.
Сергей Вотинцев
Надо не только доверять, но и проверять. И проверять не там, куда поведут и где приготовят, но и там, где нас не ждали.  Но у нас так не принято, уже несколько десятилетий. Поэтому и ох, да ах.
Ответить
2 час.
s d
Все знали кто он такой .Почему не убрали от кормушки?
Ответить
8 мин.

Картина дня

наверх