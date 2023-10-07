Компания «Роснано» заявила, что не может исполнять обязательства перед кредиторами за счет собственных средств - собственные средства закончились.
Сергей Михеев: Почему таким людям так долго доверяли?
Комментарии
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Алексей Смирнов
Мы доверяли? Нет, им доверял президент и правительство, а значит ответственность на них. только вряд ли они её примут.
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2 час.
Сергей Вотинцев
Надо не только доверять, но и проверять. И проверять не там, куда поведут и где приготовят, но и там, где нас не ждали. Но у нас так не принято, уже несколько десятилетий. Поэтому и ох, да ах.
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2 час.
s d
Все знали кто он такой .Почему не убрали от кормушки?
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8 мин.
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