Иногда полезно остановиться и подумать о том, кого мы на самом деле ждём рядом с собой. Не о картинке из кино или идеальном персонаже из соцсетей, а о живом человеке, с которым предстоит делить быт, мечты и самые обычные дни.
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