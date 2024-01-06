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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зак Лавин вернулся в строй после травмы стопы. Он не играл с 28 ноября

В матче с «Шарлотт» (104:91) Лавин вышел со скамейки и провел на площадке 30 минут. На его счету 15 очков (6 из 11 с игры), 5 подборов и 4 передачи.

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