Володин: Каллас нужно отдать под трибунал ООН после слов о параде 9 мая в Москве

Главу евродипломатии Каю Каллас следует отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН после её призыва к странам-кандидатам ЕС отказаться от участия в параде 9 мая в Москве по случаю 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.