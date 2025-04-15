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Володин: Каллас нужно отдать под трибунал ООН после слов о параде 9 мая в Москве

Володин: Каллас нужно отдать под трибунал ООН после слов о параде 9 мая в Москве

Главу евродипломатии Каю Каллас следует отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН после её призыва к странам-кандидатам ЕС отказаться от участия в параде 9 мая в Москве по случаю 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Да таких как она - не перечесть! Люди забыли историю - первой половины двадцатого века.
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15 час.
Зоя Гольдштаб
Нашли о какой дуре чокнутой постить .....
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15 час.
Сергей
Чухонскую чувырлу насадить на шпиль домского собора ! ЧТоб она путь  чухонцам указывала !!!
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12 час.
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